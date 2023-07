Il 17 luglio, Camilla Rosemary Shand (un tempo nota come Parker Bowles) festeggia il compleanno. Per la prima volta spegne le candeline da regina consorte del Regno Unito, dopo che il marito Carlo è stato incoronato re. Dal possibile regalo di Charles ai programmi per la serata, ecco le curiosità sulla ricorrenza di una delle figure più chiacchierate della Royal family