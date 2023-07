I manifestanti si sono mobilitati in molte città all'indomani dell'approvazione in prima lettura del controverso disegno di legge che rientra nel progetto di riforma della giustizia promosso dal governo guidato da Benjamin Netanyahu. La misura mira a cancellare la possibilità per la magistratura di pronunciarsi sulla "ragionevolezza" delle decisioni delll'esecutivo e dei funzionari eletti