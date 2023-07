Israele, attentato a Tel Aviv: auto sulla folla, 10 feriti

La vettura si è schiantata contro i pedoni come un proiettile impazzito. L'attentatore è stato ucciso da un civile israeliano armato

Attentato in Israele. Un’auto travolge i pedoni alla fermata di un autobus. Il bilancio provvisorio è di dieci feriti. L’attacco è avvenuto nella parte nord di Tel Aviv. La polizia locale riferisce che all’incidente sono seguiti degli spari. L'attentatore è stato ucciso.

Un attacco con un'auto e una sparatoria in Pinchas Rosen Street a nord di Tel Aviv. La polizia israeliana parla di un attentato terroristico. Testimoni palrano di un uomo morto a terra. Le autorità locali confermano che l'attentatore è stato ucciso da un civile israeliano armato.

Chi era l'attentatore

Secondo fonti riportate dai media locali l'attentatore è stato identificato in Hassim Halaila, palestinese di 23 anni di un paese vicino Hebron in Cisgiordania, cche aveva un permesso di ricevere cure mediche a Tel Aviv. Hamas da Gaza ha inneggiato all'attentato definendolo "un'eroica vendetta" per l'operazione militare a Jenin.