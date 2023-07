Jenin, 3mila palestinesi lasciano il campo profughi dopo blitz Israele

Migliaia di persone hanno abbandonato il campo profughi dopo il blitz di Israele che ha causato otto morti. Si stanno prendendo accordi per ospitarle in scuole e altri rifugi nella città ascolta articolo

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo Circa 3.000 palestinesi hanno lasciato il campo profughi di Jenin dopo l'operazione militare israeliana. La notizia è stata confermata dal vice governatore locale, Kamal Abu al-Roub, che aggiunge come si stiano già prendendo accordi per ospitare queste persone in scuole e altri rifugi nella città. Juliette Touma, portavoce dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, ha confermato che i residenti del campo stavano lasciando le loro case.

Il raid di Israele a Jenin Ieri Israele ha lanciato a Jenin la maggiore operazione militare su larga scala da almeno 20 anni in Cisgiordania. Un attacco via aria e via terra "contro i focolai del terrore" - come ha detto il ministro della Difesa Yoav Gallant - che ha causato l'uccisione di 8 palestinesi e il ferimento di altre decine di persone, tra cui almeno 17 gravi, secondo un bilancio ancora provvisorio. "Un nuovo crimine di guerra", ha detto Nabil Abu Rudeinah, portavoce del presidente Abu Mazen, compiuto dal "governo di occupazione israeliano" contro "il nostro popolo indifeso". Lo stesso Abu Mazen, mentre Hamas e la Jihad islamica minacciano vendetta, ha convocato una riunione urgente dell'Autorità nazionale palestinese e Giordania ed Egitto hanno condannato il raid israeliano. L'operazione - che secondo l'esercito non è ancora finita e che gli analisti ritengono possa prolungarsi - è cominciata nella notte tra domenica e lunedì quando velivoli israeliani hanno preso di mira "un centro operativo di comando unificato" nel campo profughi della città che serviva, secondo la versione dell'esercito, anche come nascondiglio di armi e esplosivi oltre che come "hub di coordinamento e comunicazione tra i terroristi". Quasi in contemporanea nel campo profughi sono entrati via terra almeno mille soldati e sono cominciati gli scontri con i miliziani. vedi anche Cisgiordania, Israele lancia operazione: almeno 8 palestinesi uccisi

Cosa è successo L'obiettivo delle truppe è stato quello di requisire armi e scoprire depositi segreti nel campo profughi: bulldozer hanno raschiato le strade nel timore che fossero stati piazzati ordigni esplosivi. In parti della città è stata interrotta l'erogazione della corrente elettrica. Durante la giornata altri scontri a fuoco si sono verificati attorno alla moschea del campo profughi dove "si erano asserragliati uomini armati" e dove sono state scoperte due cavità "con esplosivi, armi ed equipaggiamento militare", ha detto il portavoce militare, aggiungendo che "un velivolo ha colpito nei pressi per rimuovere la minaccia". La stessa fonte ha poi spiegato che è stato rinvenuto in un'altra parte del campo profughi "un laboratorio per la produzione di esplosivi con centinaia di ordigni già pronti all'uso". In tutto sono stati circa 300 gli ordigni esplosivi fatti brillare. L'attacco a Jenin sarebbe stato programmato dieci giorni fa dopo l'uccisione di 4 israeliani in Cisgiordania ma anche dopo l'ordigno esplosivo piazzato lo scorso 19 giugno sotto un veicolo militare israeliano nella stessa Jenin e il lancio di due razzi dalla Cisgiordania verso Israele (sebbene ricaduti in territorio palestinese). Un'escalation vista in Israele con preoccupazione. Israele ha fatto sapere di aver avvisato prima dell'attacco a Jenin sia gli Usa sia la stessa Anp, che in città ha un debolissimo controllo della situazione. Tuttavia la presidenza palestinese ha denunciato che così "la sicurezza e la stabilità non saranno raggiunte nella regione". approfondimento I motivi del conflitto tra Israele e Palestina