Israele, lascia capo della polizia: proteste in 30 diverse località

Proseguono le proteste contro il governo a Tel Aviv , dopo le dimissioni del capo della polizia della città, Ami Eshed. Il capo della polizia si è clamorosamente dimesso in aperto contrasto con il ministro della Sicurezza, Itamar Ben-Gvir, che lo aveva accusato di essere stato troppo morbido con i manifestanti che da mesi scendono in piazza contro il progetto di riforma della giustizia promosso dal governo. La tensione è alta anche a Gerusalemme, vicino la residenza ufficiale del premier, Benjamin Netanyahu, dove sono stati accesi falò e gli agenti hanno tentato di disperdere la folla con la polizia a cavallo e con gli idranti (che hanno cominciato a spruzzare, secondo Yedioth Ahronoth, non più con l'acqua ma con liquido maleodorante). Secondo fonti di polizia al quotidiano Haaretz, ci sono state manifestazioni in 30 diverse località nel Paese. ( IL RITIRO DELLE TRUPPE A JENIN - GLI SCONTRI )

Le proteste

Eshed ha spiegato di aver scelto di pagare "un prezzo terribile per la decisione di evitare la guerra civile: avrei potuto facilmente usare una forza sproporzionata e riempire il pronto soccorso dell'ospedale di Ichilov alla fine di ogni manifestazione a Tel Aviv. Avremmo potuto liberare Ayalon in pochi minuti al terribile costo di spaccare teste e rompere ossa, a costo di rompere il patto tra la polizia e la cittadinanza". Ben Givir, famoso per la sua retorica incendiaria, è uno dei ministri chiave del governo di Benjamin Netanyahu, il più di destra e religioso nella storia di Israele: ha liquidato le parole di Eshed come la prova che fosse "un esponente politico" e ha preconizzato per lui una carriera di successo "come candidato per un partito di sinistra alle prossime elezioni".