Ue, raggiunto l'accordo per aumentare la produzione di munizioni

Ucraina, l’Occidente raccoglie dati sulle armi donate a Kiev

Secondo il Financial Times ci sarebbe anche un interesse particolare dei Paesi Nato dietro la fornitura continua di armi a Zelensky: testare i propri armamenti in un conflitto reale e non simulato permette di capire i possibili problemi e aiuta a superarli. Il punto, però, è che Russia e Cina sanno ormai come funzionano le armi occidentali: per questo sarà importante innovarle “per mantenere un vantaggio competitivo”, ha sottolineato Jack Watling, un esperto del Royal United Services Institute

Aiutare l’Ucraina e allo stesso tempo testare i propri armamenti. Dietro il supporto occidentale alla causa di Kiev c'è anche una motivazione egoistica, come ha rilevato il Financial Times che ha sostenuto come Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Germania e Francia abbiano adesso in mano dei report molto importanti sui rispettivi nuovi armamenti usati sul campo

L’ABBATTIMENTO DEL KINZHAL – Un esempio lo fornisce lo stesso quotidiano britannico: quando il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov ha annunciato che Kiev aveva abbattuto grazie ai Patriot americani uno dei missili russi di cui Putin andava più fiero, il Kinzhal, definito “irrintracciabile e non abbattibile” dal ministro della Difesa Shoigu, la reazione di un funzionario statunitense è stata un entusiastico “Fantastico!”. La guerra in Ucraina ha permesso agli Usa di capire la reale portata delle sue armi