Ucraina, velivoli russi caduti a Bryansk: "Abbattuti da Patriot"

Il 13 maggio, nella regione russa di Bryansk, confinante con il Nord dell’Ucraina, sono stati abbattuti alcuni velivoli russi. E l’abbattimento sarebbe avvenuto con sistemi occidentali Patriot, come scrivono i media ucraini. Lo si evince da un video pubblicato dalla stessa Aeronautica militare ucraina, in occasione della Giornata delle forze antiaeree, il 3 luglio. In un passaggio del filmato, pubblicato sui social dell'aeronautica di Kiev, si vede il lato di un Patriot sul quale viene riportato il "conteggio" dei velivoli abbattuti dal sistema. E si possono distinguere le sagome di tre elicotteri e un drone, con la data del 13 maggio sotto di loro. Sullo stesso fianco sono visibili anche le sagome di due aerei militari, ma le date non sono chiaramente visibili ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE SUL CONFLITTO ).

Come funzionano i Patriot?

Ma cos'è il sistema Patriot? Si tratta di un missile terra-aria statunitense per la difesa tattica di punto - una base militare, una città o una piccola provincia - dotato di lanciatori orientabili, non verticali, per missiliguidati con un misto di radio e impulsi radar "phase array". Il nome "Patriot" è legato all’acronimo “Phased Array Tracking Radar Intercept On Target”, e il suo simbolo è un disegno di un miliziano della rivoluzione americana. Il sistema ha un raggio di azione tra le 20 e le 100 miglia (30 e 160 chilometri). I sistemi sono dotati di batterie completamente mobili che includono un centro di comando, una stazione radar per rilevare le minacce in arrivo e lanciatori. A marzo era emerso che l'Ucraina aveva "ricevuto uno dei due sistemi di difesa aerea Patriot promessi da Stati Uniti e Germania", ma che non era "ancora operativo", come scriveva il Financial Times ricordanto come "il Patriot sia il sistema di difesa aerea a medio raggio più avanzato che l'Occidente possa offrire".