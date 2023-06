Putin all'esercito russo: "Avete fermato guerra civile". VIDEO

Il capo del Cremlino ha ringraziato le forze militari per aver bloccato l'ammutinamento della Wagner dei giorni scorsi. Lo Zar ha precisato che Mosca "non ha dovuto rimuovere unità militari" dalle zone di combattimento in Ucraina. Presente al discorso anche il ministro della Difesa, Shoigu

È solo grazie all'esercito e alle forze di sicurezza che in Russia non è scoppiata una guerra civile. Putin è tornato a parlare di quanto successo tra il 23 e il 24 giugno, quando i miliziani del Gruppo Wagner sono arrivati a 200 km da Mosca in quello che molti hanno definito un tentato golpe. In un discorso rivolto proprio ai reparti dell'esercito e delle forze di sicurezza, lo Zar ha precisato che Mosca "non ha dovuto rimuovere unità militari" dalle zone di combattimento in Ucraina per far fronte alla ribellione della Wagner. Il sistema di sicurezza interna, ha aggiunto, è stato garantito da un'insieme di unità del ministero della Difesa, della Guardia Nazionale e personale del Ministero dell'Interno (GUERRA IN UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE).