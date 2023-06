Guerra in Ucraina, cosa succede ora?

Mondo

Guerra Ucraina, conseguenze del fallito colpo di stato della Wagner

Zelensky ha subito salutato la crisi interna alla Russia come un punto a suo favore. Anche il segretario di Stato Usa Blinken ha parlato di 'un ulteriore vantaggio' per la controffensiva di Kiev. Ma occorrerà del tempo per vedere come cambieranno le dinamiche sul campo di battaglia. Soprattutto perché ciò dipende anche dal destino dei miliziani ribelli di Prigozhin, che fino ad ora avevano avuto un ruolo importante negli scontri

Quali saranno le conseguenze più immediate sulla guerra in Ucraina, dopo il fallito golpe in Russia dei miliziani della Wagner? "Ho parlato con il presidente degli Stati Uniti. Abbiamo discusso delle ostilità e dei processi in corso in Russia. Il mondo deve fare pressione sulla Russia fino al ripristino dell'ordine internazionale”, ha già fatto sapere il presidente ucraino Zelensky

A sfidare Putin è stato Yevgeny Prigozhin (in foto), il capo del gruppo di mercenari russi Wagner. La sua marcia si è fermata a 200 km da Mosca. Ed è ancora da chiarire che fine faranno ora lui e i suoi miliziani. Il Cremlino ha fatto sapere che il capo della compagnia militare andrà in Bielorussia e lui e i suoi miliziani non saranno processati per l'ammutinamento armato. Ma a molti osservatori sembra impossibile che l'ex cuoco di Putin possa sfuggire alla vendetta del presidente