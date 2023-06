Prigozhin in un audio: "Non volevamo rovesciare governo ma protestare"

Il leader della brigata Wagner dà la sua versione sui fatti accaduti fra sabato notte e domenica: "La marcia ha evidenziato seri problemi di sicurezza nel Paese" ed è stata fatta per impedire la "distruzione" della compagnia militare e chiamare alle loro responsabilità "quegli individui" che "hanno commesso un enorme numero di errori nell'operazione militare speciale" in Ucraina. Lukashenko, dice, ha offerto di trovare una soluzione "per la continuazione delle operazioni della Wagner in una giurisdizione legittima"

Il gruppo Wagner ha organizzato la sua marcia verso Mosca per "esprimere una protesta" e "non per rovesciare il governo del Paese". A dirlo è il capo della brigata di mercenari, Yevgeny Prigozhin, che in un messaggio audio di 11 minuti dà la sua versione sui fatti accaduti fra sabato notte e domenica, senza rivelare dove si trovi al momento.

"Avevano deciso di sciogliere la Wagner"

"La marcia ha evidenziato seri problemi di sicurezza nel Paese", dice ancora nell’audio Prigozhin, che poi aggiunge che le autorità avevano deciso di sciogliere la Wagner il primo luglio a seguito di "intrighi". Per questo la marcia era stata organizzata, per impedire la "distruzione" della compagnia militare privata e chiamare alle loro responsabilità "quegli individui" che "hanno commesso un enorme numero di errori nell'operazione militare speciale" in Ucraina. Inoltre, aggiunge, il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha offerto di trovare una soluzione "per la continuazione delle operazioni della Wagner in una giurisdizione legittima".