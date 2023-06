Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha definito un "dittatore" il suo omologo cinese, Xi Jinping, durante un discorso fatto a braccio nel corso di un evento per la raccolta di fondi elettorali in California in cui è tornato sul caso dei "palloni-spia". "Il motivo per cui Xi Jinping si è molto arrabbiato quando ho abbattuto quel pallone con dentro due carri merci di equipaggiamento per spionaggio era che non sapeva che fosse lì", ha detto Biden, riferendosi all'incidente di febbraio. "È una di quelle cose che suscita grande imbarazzo nei dittatori. Quando non sanno cosa è successo - ha aggiunto - Non sarebbe dovuto trovarsi dov'era. È andato fuori rotta".