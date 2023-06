Naufragio Grecia, si cercano i dispersi. Presunti scafisti in Procura

Non si ferma in Grecia la ricerca delle centinaia di persone che risultano disperse dopo il naufragio di un peschereccio avvenuto a sud di Pylos: in mare aperto operano una nave da pattugliamento, un elicottero e tre motovedette della Guardia costiera e una fregata della Marina. Sull’imbarcazione, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, c’erano circa 750 migranti: un centinaio sono stati salvati, mentre i morti accertati al momento sono 78. L'Onu ha chiesto un'indagine sulla gestione della tragedia da parte della Grecia.

I dubbi sulla versione della Guardia costiera greca

Intanto continuano a sorgere dubbi su quanto raccontato dalla Guardia costiera greca dopo il naufragio. Alcuni funzionari hanno riferito che la nave non aveva bisogno di soccorsi, si stava dirigendo verso l’Italia e le persone a bordo non erano in pericolo fino a poco prima che l’imbarcazione affondasse. Tuttavia secondo quanto riportato dalla Bbc, dall’analisi dei movimenti delle altre navi che si trovavano nella zona emergerebbe che il peschereccio non si è mosso per almeno sette ore prima di capovolgersi.