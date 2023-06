Naufragio Grecia, uno dei sospetti scafisti ha confessato

Uno dei nove uomini fermati - riporta il quotidiano Kathimerini - ha ammesso di aver ricevuto dei soldi per lavorare a bordo della nave affondata al largo di Pylos. Gli altri, invece, continuano a respingere le accuse. "Si è trattato di un traffico organizzato che era in preparazione da 40, forse 50 giorni", sostiene un funzionario della Guardia costiera

Mentre ormai si esauriscono le speranze di trovare altri sopravvissuti al naufragio avvenuto al largo di Pylos, in Grecia, secondo il quotidiano Kathimerini uno dei nove uomini fermati come sospetti scafisti ha confessato il suo coinvolgimento. Gli altri otto, invece, continuano a respingere le accuse di aver costituito un'organizzazione criminale, aver causato il naufragio e aver messo in pericolo la vita delle persone che si trovavano a bordo. Intanto continuano le ricerche in acque internazionali per individuare eventuali dispersi, con la collaborazione di una fregata della Marina, tre navi costiere e un elicottero della Guardia Costiera.