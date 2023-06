Naufragio Grecia, l'abbraccio tra migrante sopravvissuto e il fratello

Si sono potuti finalmente riabbracciare senza le sbarre della recinzione i due fratelli siriani Mohammad Hadhoud, superstite del naufragio in Grecia, e suo fratello Fadi. Nel centro di accoglienza migranti a Malakasa, in Grecia, questa diventa una storia a lieto fine. Fadi è arrivato dall'Olanda, dove ha ottenuto l'asilo, per cercare il fratello di 18 anni, di cui aveva perso le tracce dopo il naufragio del peschereccio a sud di Pylos. Insieme a lui sul peschereccio affondato lo scorso 14 giugno sembra ci fossero 750 migranti. L’ennesima tragedia del mare che ha restituito per il momento i corpi di 80 vittime. Per le ricerche a 47 miglia nautiche a sud di Pylos la Guardia costiera greca sta utilizzando una nave da pattugliamento, una fregata della Marina, un elicottero e tre motovedette della Guardia costiera.