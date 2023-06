Regno Unito, ex capo polizia accusato di stupro minorenne

Michael Lockwood, 64 anni, alto funzionario di Stato ed ex direttore generale dell'Independent Office for Police Conduct, è stato incriminato per molestie e violenze sessuali denunciate tre decenni da una ragazzina. È solo l'ennesimo caso che getta ombre sulla polizia britannica

Nuove ombre - anche se in forma indiretta - si abbattono sulle forze dell'ordine britanniche, dopo gli scandali abbattutisi su Scotland Yard come su altri dipartimenti. Michael Lockwood, 64 anni, alto funzionario di Stato ed ex direttore generale dell'Independent Office for Police Conduct (Iopc, l'autorità disciplinare indipendente chiamata a sorvegliare i comportamenti in seno ai diversi corpi di polizia d'Inghilterra e Galles), è stato infatti incriminato oggi per molestie e violenze sessuali denunciate a oltre tre decenni dai fatti ai danni di una ragazza allora sotto i 16 anni d'età. Lockwood, responsabile dell'Iopc fra il 2018 e il 2022, era stato in precedenza per molti anni a capo dello staff amministrativo della municipalità londinese di Harrow, sotto amministrazioni sia a guida Tory sia a guida Labour.