"Stasera Carrie e io accenderemo una candela per Sarah Everard e rivolgeremo un pensiero ai suoi familiari e amici", ha scritto in un tweet il premier britannico Boris Johnson. "Non riesco a immaginare quanto siano insopportabili il dolore e la tristezza. Dobbiamo agire in fretta per trovare risposte a questo crimine orrendo", ha aggiunto. E ancora: "Farò tutto il possibile per rendere sicure le strade e rassicurare che donne e ragazze non subiscano molestie o violenza"