In Belgio saranno possibili più cambi di sesso nei documenti

Una correzione rispetto alla legge “transgender” del 2018

La proposta rappresenta una correzione rispetto alla legge “transgender” in vigore in Belgio dal 2018, che ha annullato le condizioni mediche per chiedere il cambio di sesso, segnalando il principio di autodeterminazione alla base del processo di modifica dell'iscrizione del sesso nell'atto di nascita e di modifica del nome per specifici motivi di transidentità. Secondo la Corte Costituzionale, la legge aveva specificato che queste modifiche fossero sostanzialmente irrevocabili, ma la riforma non aveva considerato le persone la cui identità di genere è non binaria, di fatto con una violazione del diritto alla privacy. Il disegno di legge non ha però risolto totalmente la situazione, sottolineando un possibile "effetto stigmatizzante" dall'introduzione di un'ulteriore categoria 'X' accanto a quelle consuete (M/F). Tra le soluzioni possibili c’è quella dell’eliminazione del sesso come elemento di stato civile, ma proprio questo aspetto è ancora oggetto di dibattito.