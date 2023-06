Operazione antidroga tra Italia, Germania e Belgio: 25 indagati

Salute e Benessere

La xilazina è stata soprannominata “la droga degli zombie ”. A fine maggio 2022, è stata registrata la prima vittima deceduta a causa della sostanza nel Regno Unito: un 43enne inglese, primo caso registrato in Europa. A seguito di successive analisi, nel sangue dell’uomo è stata riscontrata la presenza del farmaco oltre a un mix di altre droghe

A descrivere il peculiare case report è stato un team di medici e ricercatori britannici del Centre for Pharmaceutical Medicine Research – Institute of Pharmaceutical Science del King's College di Londra e del Dipartimento di Tossicologia presso l'Ospedale Birmingham Heartlands

La xilazina è un farmaco veterinario con effetto sedativo, utilizzato sempre di più per "tagliare" le dosi di eroina o per prolungare l'effetto del fentanil (oppiaceo sintetico). Solo nel 2021 ha causato oltre 100.000 morti negli USA. La Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti, l’8 novembre 2022, ha iniziato ad avvertire gli operatori sanitari della presenza di xilazina nelle droghe illecite che entrano nel Paese