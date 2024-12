Emilia Romagna, i nomi della nuova giunta guidata da de Pascale

Da venerdì la giunta sarà all'opera

Michele de Pascale parla di "Una squadra composta in maniera perfettamente equilibrata, poiché il rispetto del principio di parità è stato (per me) un criterio fondamentale nello scegliere i componenti della Giunta", e dichiara di assumersi in prima persona la responsabilità per quanto riguarda l'emergenza climatica, dopo l'alluvione che lo scorso ottobre ha provocato gravi danni in tutta la regione. Già da venerdì 13 dicembre gli assessori e le assessore saranno a lavoro sul territorio, pronti a collaborare e confrontarsi costantemente con tutto il sistema regionale, come espressamente proposto dal sindaco.