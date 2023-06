Usa, Texas promulga legge che vieta cure mediche a minori transgender

I sostenitori di questa decisione affermano che il governo deve intervenire contro la volontà di genitori e medici, perché temono che possa causare danni irreparabili. Sostengono, inoltre, che i bambini non sono in grado di prendere decisioni così importanti per la loro salute

Il governatore del Texas, Greg Abbott, ha firmato un disegno di legge che vieta l'assistenza sanitaria ai transgender non maggiorenni, compresi i bloccanti della pubertà e la terapia ormonale. Avvocati repubblicani in tutto il Paese hanno promosso progetti di legge simili, affermando di diffidare del consenso tra le principali associazioni mediche che approvano cure che ritengono necessarie e persino salvavita per i giovani trans. Il Texas, il secondo Stato più popoloso degli Usa, ha circa 29.800 giovani transgender di età compresa tra 13 e 17 anni, secondo il Williams Institute dell'UCLA.

Le polemiche

L'American Civil Liberties Union (ACLU) e altri gruppi si sono impegnati a combattere la legge in tribunale. "Gli avvocati del Texas sono determinati a unirsi al crescente elenco di Stati determinati a mettere a repentaglio la salute e la vita dei giovani transgender, in diretta opposizione allo schiacciante corpo di prove scientifiche e mediche", ha dichiarato l'ACLU in una nota, quando il disegno di legge è stato approvato. La legge del Texas crea eccezioni per i minori che hanno iniziato il trattamento prima del primo giugno o per coloro che hanno frequentato 12 o più sessioni di consulenza sulla salute mentale o psicoterapia per almeno sei mesi. I sostenitori di tali leggi affermano che il governo deve intervenire contro la volontà di genitori e medici perché temono che possa causare danni irreparabili e affermano che i bambini non sono in grado di prendere consapevolmente tali decisioni. Gruppi tra cui l'American Medical Association, l'American Psychological Association e l'American Academy of Pediatrics si oppongono alla legislazione. I repubblicani hanno introdotto più di 500 progetti di legge che interessano le persone LGBTQ nel 2023, con più di 50 approvati.