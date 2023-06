Il Portogallo sperimenta la settimana lavorativa di quattro giorni

Salute e Benessere

La settimana corta comporterebbe benefici per il benessere fisico e psicologico dei lavoratori. Lo afferma un nuovo studio condotto dall'Università dell'Australia Meridionale in cui vengono evidenziati i lati positivi del fine settimana lungo, ovvero con quattro giorno di lavoro e tre di pausa

Lo studio ha utilizzato i dati dell'Annual rhythms in adults' lifestyle and health (ARIA) in cui 308 adulti con un'età media di 40,4 anni hanno indossato fitness tracker 24 ore al giorno per 13 mesi. I dati sul comportamento di movimento minuto per minuto sono stati aggregati per confrontare i comportamenti delle persone prima delle vacanze, durante le vacanze e dopo le vacanze