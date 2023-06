Nato, Stoltenberg a Erdogan: "Svezia pronta all'adesione"

Entro metà mese Svezia, Finlandia e Turchia si riuniranno per discutere dell'adesione di Stoccolma all'Alleanza. Per il segretario della Nato "la Svezia ha compiuto passi significativi e concreti per rispondere alle preoccupazioni della Turchia". Stoltenberg ha quindi chiesto a Erdogan, che ieri ha celebrato la sua rielezione, di ritirare la sua opposizione alla richiesta di adesione della Svezia

La Svezia è sempre più vicina all’adesione alla Nato . A confermarlo è il segretario dell’Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord, Jens Stoltenberg, il quale ha annunciato il 12 giugno come data di inizio dei colloqui. Il trilaterale di Svezia, Finlandia e Turchia si riunirà quindi prima della metà del mese come da accordi tra il numero uno della Nato e il presidente turco Erdogan.

Stoltenberg: "Svezia ha compiuto passi significativi"

La decisione è stata presa in comune accordo da Stoltenberg ed Erdogan al termine dell’incontro tra i due ad Ankara. Nel corso del colloquio con il presidente turco, il segretario della Nato ha invitato infatti Ankara a ritirare la sua opposizione alla richiesta di adesione della Svezia all’Alleanza, sottolineando come il Paese abbia risposto positivamente alle preoccupazioni della Turchia in materia di sicurezza. La Svezia, come ha infatti ribadito Stoltenberg, "ha adempiuto agli obblighi" per l'adesione all'Alleanza atlantica, che renderà "la Svezia più sicura, ma anche la Nato e la Turchia più forti". E ha aggiunto: "La Svezia ha compiuto passi significativi e concreti per rispondere alle preoccupazioni della Turchia".