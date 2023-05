I 25 anni di Bce, Lagarde e la torta con Draghi: "Whatever it cakes!"

Economia

Quel giorno l’allora presidente della Bce dichiarava che si sarebbe difeso l’Euro “costi quel che costi”. Sarebbe poi arrivato il Quantative Easing, l’acquisto dei debiti degli Stati membri, per combattere l’inflazione. Nel 2019 arriva alla guida della Banca Christine Lagarde, che deve fare i conti con la pandemia da Covid-19 e poi con le conseguenze della guerra in Ucraina. Il 22 luglio 2022 la Bce annuncia il Tpi, un nuovo programma contro l’aumento degli spread

Era il 26 luglio 2012. L’Eurozona rischiava di implodere: i livelli dello spread erano alle stelle, in Grecia soffiavano forte i venti di crisi, la moneta unica finiva sotto attacco dei mercati esteri. L’allora presidente della Banca centrale europea Mario Draghi si presentò in conferenza stampa e annunciò che per salvare la valuta si sarebbe fatto “Whatever it takes”, cioè “tutto il necessario” o “costi quel che costi”