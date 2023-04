Bce, Lagarde: "Inflazione Eurozona cala, ma ripresa resta incerta"

Economia

Inflazione, cosa dice l'Istat su potere d'acquisto, stipendi e consumi

Come ha evidenziato l’Istituto di Statistica la perdita di capacità di spesa degli italiani ha toccato soprattutto i lavoratori mentre i pensionati, grazie all’adeguamento per chi percepisce fino 2100 euro, sono riusciti a far fronte al caro prezzi. A risentirne è stata soprattutto la spesa per beni alimentari, crollata di 7,1 miliardi su base annua

Un potere d’acquisto sempre più ridotto. Questo è il bilancio che traccia l’Istat in merito alle famiglie italiane che hanno visto ridurre le proprie capacità del 3,7%, a causa di redditi, soprattutto stipendi, ancora al palo e un’inflazione che insidia invece soprattutto i consumi alimentari

I DATI – Il fenomeno ha una ragione ben precisa: da un lato c'è un aumento dello 0,8 per cento del reddito disponibile, dall'altro un incremento ben più significativo, addirittura del +4,7%, del deflatore dei consumi, che misura per l’appunto come salgono i prezzi a livello aggregato