Il quotidiano economico evidenzia come, tra chi ha ridotto i costi dei conti correnti, c’è ad esempio Banca Sella: solo per le imprese non viene più applicata, dallo scorso ottobre, la commissione di giacenza media. Lo stesso ha fatto Bnl, a partire da agosto 2022, sempre per le imprese, limitando le novità a quelle che erano andate incontro a qualche ritocco per i tassi negativi. Sempre Bnl, dal mese in corso, ha però aumentato i costi dei conti correnti a causa dell’inflazione

