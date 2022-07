10 anni fa il "Whatever it takes" di Draghi: cosa è cambiato da allora

1/14 ©Ansa

Era il 26 luglio 2012. L’Eurozona rischiava di implodere: i livelli dello spread erano alle stelle, in Grecia soffiavano forte i venti di crisi, la moneta unica finiva sotto attacco dei mercati esteri. L’allora presidente della Banca centrale europea Mario Draghi si presentò in conferenza stampa e annunciò che per salvare la valuta si sarebbe fatto “Whatever it takes”, cioè “tutto il necessario” o “costi quel che costi”

GUARDA IL VIDEO: Bce alza tassi di mezzo punto, al via scudo anti-spread