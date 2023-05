Africa day, temi dell'edizione 2023: scienza, tecnologia e innovazione

Il primo Science, technology and innovation Africa day 2023 ha due scopi principali. Il primo è di servire come veicolo per connettere la comunità globale per cooperare, fare rete, mostrare, condividere esperienze, costruire alleanze strategiche e, dove possibile, mettere in moto azioni concrete che promuovano il progresso dell'Africa. Il secondo scopo è quello di portare i risultati del Forum regionale africano per la scienza, la tecnologia e l'innovazione al Forum globale STI e viceversa, al fine di creare sinergie.

L'iniziativa per formare 10mila sanitari in Africa

Passare da 3mila a 10mila persone formate tra medici, infermieri, ostetriche, tecnici e agenti comunitari in Africa: è l'obiettivo che si pone Medici con l'Africa Cuamm per il 2023. E per sensibilizzare sul tema è partita una mobilitazione Alla mobilitazione a cui hanno aderito anche il Comune e la Diocesi di Milano, l'Università Statale, il Conservatorio, la società civile e tanti amici e sostenitori. "Vogliamo continuare a sognare con i tanti giovani africani che si impegnano, studiano e si formano per diventare protagonisti del proprio destino" spiega don Dante Carraro, direttore di Medici con l'Africa Cuamm. "Facciamo la nostra parte - aggiunge- nella cura di mamme e bambini, e anche nella formazione di professionisti sanitari competenti e motivati. È un sogno che ogni giorno si realizza, un poco per volta". Per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, "il racconto vero sull'Africa va rinforzato: vanno trovate modalità per far capire non solo che le situazione attuale è irta di difficoltà, ma o si viene fuori con una soluzione diversa per il continente africano, in condivisione con noi di un percorso, o non se ne viene fuori". Il Comune, assicura, "sta lavorando per rendere vere alcune questioni, che a volte sono argomenti di dibattito, come i corridoi umanitari o la formazione". "Purtroppo – ha osservato l'assessore al Welfare della Lombardia, Guido Bertolaso - nel momento in cui si deve decidere gli interventi e gli stanziamenti a livello internazionale l'attenzione è molto scarsa". Ma assicura che "anche noi faremo la nostra parte".