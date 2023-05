Burkina Faso, 33 civili uccisi in un attentato

Strage in Burkina Faso occidentale. In un attacco, che si ritiene di matrice jihadista, sono stati uccisi 33 civili. Lo ha annunciato il governatore della regione di Boucle du Mouhoun. "La sera di giovedì 11 maggio intorno alle 17 (le 19 in Italia), il villaggio di Youlou nel dipartimento di Cheriba, provincia di Mouhoun, ha subito un attacco terroristico codardo e barbaro", ha detto Babo Pierre Bassinga in una dichiarazione, precisando che 33 civili erano rimasti uccisi. (L'ATTACCO DI APRILE)