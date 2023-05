Elezioni in Grecia, vince Mitsotakis ma non basta. Cosa succede ora?

Il partito dell’attuale premier ha ottenuto il 40,79%, con 20 punti di scarto su Syriza di Alexis Tsipras, ma non ha abbastanza seggi per aggiudicarsi la maggioranza assoluta in Parlamento. La presidente della Repubblica Katerina Sakellaropoulou conferirà ai leader dei primi tre partiti un mandato esplorativo per formare un governo di coalizione, ma Mitsotakis ha già detto di non volere alleanze e gli altri non hanno i numeri. Si prospettano quindi nuove elezioni a giugno