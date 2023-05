Grecia, i neonazisti di Alba Dorata esclusi dalle elezioni politiche del prossimo maggio

La Corte Suprema greca ha vietato la presentazione delle liste. Ilias Kassidiaris, ex portavoce di Ad e leader del partito di estrema destra Les Hellénes, non potrà candidarsi

La giustizia greca ha deciso di escludere dalle prossime elezioni politiche del 21 maggio i neonazisti di Alba Dorata. La decisione è stata presa dalla Corte Suprema greca che ha vietato che il partito politico fondato da un ex dirigente della formazione neonazista, che sta scontando una pesante pena detentiva, possa presentare le liste. Ilias Kassidiaris, ex portavoce di Alba Dorata e leader del partito di estrema destra Les Hellènes, non potrà quindi candidarsi, come ambiva, alle elezioni che si terranno tra meno di tre settimane.