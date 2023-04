Kaili. “Non andrò in Grecia finché non sarò dichiarata innocente”

L’ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili, sospettata di essere coinvolta nel presunto caso di corruzione Qatargate, ha dichiarato che non tornerà in Grecia, sua terra natale, sino a quando non sarà riconosciuta la sua “innocenza”. In un’intervista all’edizione domenicale del quotidiano greco “To Vima”, Kaili ha dichiarato: “Se non riesco a convincere la giustizia belga della mia innocenza, non tornerò mai più nel mio Paese d’origine”. Kaili è sospettata di aver favorito per diversi anni le istanze di alcune potenze straniere, tra cui il Qatar, in merito ad alcune decisioni del Parlamento europeo, in cambio di pagamenti in denaro.