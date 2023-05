Elezioni in Grecia, urne aperte per scegliere il nuovo governo

Sul risultato pesa l'incognita del voto dei giovani. Il partito di Mitsotakis, l’attuale premier dato per favorito, potrebbe comunque non ottenere la maggioranza assoluta nel Parlamento di 300 seggi per via dell’attuale sistema proporzionale semplice con cui si vota. In quel caso si prospetterebbero nuove elezioni a inizio luglio ascolta articolo Condividi

Quasi dieci milioni di cittadini chiamati alle urne per scegliere il nuovo governo: elezioni politiche e urne aperte in Grecia. Gli ultimi sondaggi danno in testa il premier uscente Kyriakos Mitsotakis, a capo del partito conservatore di Nea Dimokratia, con una percentuale di voti intorno al 35-38% e uno stacco di 5-7 punti sul principale rivale, Syriza di Alexis Tsipras. Le urne sono aperte dalle 6.00 alle 18.00 ora italiana.

Cauto ottimismo a sinistra Ma tra le fila del principale partito della sinistra greca c'è cauto ottimismo: 438mila giovani tra i 17 e i 21 anni sono chiamati a votare, e complessivamente la percentuale degli indecisi si aggira intorno al 10%. Un bacino da cui il leader dell'opposizione Alexis Tsipras spera di poter attingere per raggiungere il suo rivale e provare così a formare un governo di coalizione progressista con gli altri partiti, tra cui quello socialista del Pasok, la terza forza politica del Paese che, secondo le previsioni, potrebbe ottenere il 10% dei voti. leggi anche Grecia, i neonazisti di Alba Dorata esclusi dalle elezioni politiche

L’incognita giovani Sul risultato pesa l'incognita del voto dei giovani, e l'eventualità che nessun partito riesca a ottenere la maggioranza per governare. Cresciuti durante la crisi del debito greco, quando Alexis Tsipras venne eletto per la prima volta premier nel 2015, gli elettori più giovani hanno attraversato durante la loro adolescenza una serie ininterrotta di crisi: prima quella economica, poi l'emergenza pandemica e infine l'incertezza provocata dalla guerra in Ucraina che ha portato l'inflazione al 12% nell'autunno scorso. La disoccupazione giovanile, nonostante non sia paragonabile a quella di dieci anni fa, rimane comunque una delle più alte dell'eurozona, e sfiora il 24%. Disillusi nei confronti di una classe dirigente considerata indifferente e corrotta, i giovani sono stati i protagonisti delle imponenti manifestazioni seguite all'incidente ferroviario di Tebi del 28 febbraio scorso, in cui hanno perso la vita 57 persone, tra cui molti universitari, e sono tra gli elettori che hanno seguito con più attenzione, soprattutto tramite i social media, lo scandalo delle intercettazioni che ha travolto nell'estate scorsa i governo. Il premier uscente Mitsotakis, da parte sua, punta sulla popolarità di cui gode tra la classe media e i pensionati e rivendica i segnali di crescita registrati in campo economico. leggi anche Video shock del New York Times, la Grecia abbandona migranti in mare

Ipotesi nuove elezioni a luglio L'anno scorso la Grecia è uscita dal programma di sorveglianza europea e ha registrato un tasso di crescita del 5,9%, grazie anche a un'eccellente stagione turistica. Oltre all'aumento dello stipendio minimo e delle pensioni avvenuto durante gli ultimi anni di governo, il premier conservatore rivendica la diminuzione del numero dei richiedenti asilo nelle isole greche e il rafforzamento della difesa nazionale, con l'acquisto di nuovi armamenti, al confine con la Turchia. Qualora uscisse vincitore, il suo partito potrebbe comunque non ottenere la maggioranza assoluta nel Parlamento di 300 seggi, considerato l'attuale sistema proporzionale semplice con cui si andrà a votare. In quel caso, Mitsotakis ha chiarito di puntare a nuove elezioni a inizio luglio, con uno nuovo sistema elettorale che prevede un bonus di seggi per il primo partito e che potrebbe assicurare l'autosufficienza a Nea Dimokratia. leggi anche Elezioni in Grecia, chi sono i candidati e cosa dicono i sondaggi