G7 Giappone, botta e risposta Trudeau-Meloni su diritti Lgbt in Italia

Il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, ha duramente attaccato la presidente del Consiglio per la sua posizione sui diritti Lgbt: "Da italiano e da europeo sono sinceramente imbarazzato. Siamo nel 2023, al G7, tra i grandi del mondo, e ancora dobbiamo essere richiamati per i diritti negati alla comunità Lgbti+". Magi ha continuato dicendosi imbarazzato "perché rispetto al Canada e a un premier liberale, quale è Justin Trudeau, che nel corso della sua amministrazione ha legalizzato la cannabis, l'Italia è il buco nero d'Europa sui diritti. Imbarazzato per le persone LGBTI+ che vivono in Italia e per l'isolamento internazionale a cui il governo Meloni sta relegando il nostro Paese".

Zan (Pd): "Sui diritti Lgbtqia+ quella fuori posto è Meloni"

Anche il deputato Pd Alessandro Zan, responsabile diritti della segreteria dem, è intervenuto via social attaccando la premier italiana. "Trudeau ha espresso preoccupazione a Meloni per la situazione dei diritti lgbtqia+ in Italia - si legge in un suo tweet - Meloni farebbe bene a ricordare che al G7 non c'è Orban, non c'è Duda, ci sono i leader del mondo occidentale dove i diritti sono patrimonio comune. Quella fuori posto è solo lei". Sempre sui social, Laura Boldrini, deputata del Partito Democratico, si è chiesta: "Perché stupirsi se Trudeau nell'incontro con Meloni si dice preoccupato per le posizioni sui diritti Lgbt, quando la destra ha affossato il Ddl Zan? Questo governo oscurantista, che non riconosce i diritti, danneggia l'immagine dell'Italia "in tutto il globo terracqueo". .