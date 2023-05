7/8

A Sittwe, città costiere del Myanmar nella quale vivono 150mila persone, le comunicazioni sono state interrotte e numerose vie si sono trasformate in fiumi in piena. In varie zone si segnalano inoltre case scoperchiate dalla violenza del vento e linee elettriche abbattute. In un campo profughi a Kyaukphyu, nello stato birmano di Rakhine, in particolare, le raffiche hanno abbattuto numerose capanne rudimentali in legno