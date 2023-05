Ciclone Mocha colpisce Bangladesh e Myanmar, danni e un mln evacuati

Ordine di evacuazione

Nello stato birmano di Rajine vivono sei milioni di persone, molte appartenenti all'etnia Rohingya, che si trovano in uno stato di necessità. In Bangladesh sono particolarmente minacciate l'isola di Saint Martin e la municipalità di Teknaf, nella regione di Cox's Bazar, che ospita un milione di profughi Rohingya in uno dei campi più sovraffollati al mondo, in questo momento sotto massima allerta e sorveglianza da parte di tutte le agenzie delle Nazioni Unite e dalle Ong umanitarie schierate sul campo. Oltre un milione di persone ha ricevuto ordine di evacuazione nelle zone interessate dal passaggio del ciclone.