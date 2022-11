Uragano Nicole colpisce la Florida: 300 mila case senza elettricità

Ingenti danni sulla costa

Usa, 80 morti per uragano Ian in Florida: autorità sotto accusa

"Siamo pronti e le risorse sono disponibili per i bisogni post-tempesta", ha dichiarato il governatore della Florida Ron DeSantis in una conferenza stampa. " È ancora una grande tempesta e sta colpendo gran parte dello Stato". Diverse case sulla spiaggia sono crollate nella comunità di lusso di Wilbur-by-the-Sea, appena a sud di Daytona Beach, e molte altre sono rimaste in bilico dopo che le onde sollevate da forti venti hanno scavato le fondamenta degli edifici. Le case erano già state abbandonate e nessuno è rimasto ferito, ha detto lo sceriffo della contea di Volusia Mike Chitwood. Circa 150 residenti di due complessi condominiali sulla costa sono stati evacuati mercoledì perché gli edifici erano in pericolo di crollo a causa delle dighe fatiscenti, ha detto Chitwood.