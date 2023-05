Polonia cambia il nome di Kaliningrad. Mosca: Atto ostile

La Commissione per la standardizzazione dei nomi geografici polacca, appoggiata dal governo di Varsavia, ha stabilito che la città ora si chiamerà con il nome in lingua madre Krolewiec. Dura la reazione del portavoce del Cremlino Peskov: "Processi che rasentano la follia" ascolta articolo Condividi

Sui documenti ufficiali della Polonia la città russa di Kaliningrad cambia nome: si chiamerà con il nome in lingua madre Krolewiec. Mosca però non accoglie con favore la decisione presa ieri dalle autorità polacche e la definisce un “atto ostile”. Kaliningrad, exclave russa stretta tra la Lituania e la Polonia sulla costa baltica, prima della fine della Seconda Guerra Mondiale si chiamava Königsberg. In seguito all’annessione, però, è stata ribattezzata in onore del politico Mikhail Kalinin. Ora, però, la città cambia nuovamente toponimo e, come dichiarato dal ministro dello Sviluppo polacco, Waldemar Buda, si chiamerà ufficialmente Królewiec, ovvero il nome che aveva quando era governata dal Regno di Polonia nel XV e XVI secolo. (GUERRA IN UCRAINA. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)

Cremlino: "È follia" L'iniziativa è sostenuta anche dal governo di Varsavia. "La Polonia torna alla denominazione tradizionale relativa alla sua storia e al suo patrimonio culturale", ha spiegato il ministro Buda, che ha aggiunto: "Non vogliamo la russificazione". Non è tardata la reazione del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov che ha condannato la decisione affermando che "questa non è più nemmeno russofobia, sono processi che rasentano la follia". E ha aggiunto: "Sappiamo che nel corso della storia, la Polonia è scivolata di tanto in tanto in questa follia di odio verso i russi".

La decisione della Commissione Secondo un comunicato pubblicato il 9 maggio, nella riunione del 12 aprile scorso la Commissione per la standardizzazione dei nomi geografici ha deciso che solo il nome polacco Krolewiec è stato raccomandato per la città di Kaliningrad. Il nome Kaliningrad non dovrebbe essere usato in polacco. Il comunicato ha osservato che il cambiamento ha effetto dal giorno dell'annuncio, ovvero martedì 9 maggio 2023. "Il fatto di intitolare una grande città vicino ai confini polacchi a Kalinin, un criminale corresponsabile, tra le altre cose, di decidere sull'omicidio di massa dei polacchi (il massacro di 22.000 ufficiali nella foresta di Katyn), è emotivo e negativo in Polonia", sottolinea la commissione in una nota.