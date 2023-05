Scrisse libro su lutto per il marito, ora è accusata del suo omicidio

L'autrice Kouri Richins secondo gli investigatori ha avvelenato l'uomo con il fentanyl nella loro casa a Kamas, cittadina che si trova nello Utah. Le accuse nei confronti della donna sono arrivate due mesi dopo la presentazione su una tv locale del libro "Are you with me" in cui l'autrice aveva detto di aver scritto il testo per aiutare i bambini ad affrontare la morte di una persona cara ascolta articolo Condividi

Un'autrice statunitense, Kouri Richins, è stata arrestata nello Utah con l'accusa di aver ucciso il marito Eric, lo stesso a cui aveva dedicato il libro per bambini "Are you with me" in cui parlava del lutto dopo la morte dell'uomo. La notizia è stata riportata dalla Cbs.

Il racconto della donna La donna è accusata di aver avvelenato il marito con una dose letale di fentanyl nella loro casa a Kamas, piccola cittadina di montagna vicino a Park City. Secondo quanto riporta la Cbs, nel marzo del 2022 Richins ha chiamato le autorità nel cuore della notte riferendo che il marito era "freddo al tatto". La donna, madre di tre figli, ha detto agli agenti di aver preparato al marito un cocktail a base di vodka per festeggiare la vendita di una casa e poi di essere andata a calmare uno dei loro figli per farlo dormire. Quando è tornata - ha raccontato - ha trovato suo marito che non rispondeva e ha chiamato i soccorsi.

Le accuse La donna è stata arrestata dopo che il medico legale ha trovato del fentanyl nel corpo dell'uomo in quantità cinque volte superiori al dosaggio letale. Oltre all'accusa di omicidio, Richins dovrà rispondere anche del possesso di Ghb, la cosiddetta "droga dello stupro". Gli investigatori hanno anche trovato delle conversazioni in cui la donna chiedeva a una persona prima alcuni antidolorifici e poi il fentanyl. Inoltre, pare che Eric avesse detto a un amico "che pensava che sua moglie stesse cercando di avvelenarlo". L'avvocato di Richins, Skye Lazaro, ha rifiutato di commentare le accuse.

Il libro Le accuse nei confronti della donna sono arrivate due mesi dopo la presentazione del libro "Are you with me" su una tv locale in cui Richins aveva detto di aver scritto il testo per aiutare i bambini ad affrontare la morte di una persona cara. Nel paragrafo intitolato "Good Things Utah" la donna ha definito la morte di suo marito "inaspettata" e ha parlato di come il lutto ha fatto "vacillare" la sua vita e quella dei figli.