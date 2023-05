Perù, incendio in una miniera d'oro: almeno 27 morti

Ad innescare la tragedia nel tunnel “La Esperanza 1”, una miniera situata nella città di Yanaquihua, nel dipartimento di Arequipa, sarebbe stato un cortocircuito. Il rogo, apparentemente seguito da un'esplosione, ha causato il decesso di diversi lavoratori per soffocamento ed ustioni. Non ci sono ancora notizie ufficiali circa sopravvissuti e non si conosce nemmeno il numero esatto degli operai presenti nella miniera al momento dell'incidente

Il cordoglio della presidenza peruviana

Al momento non esistono notizie ufficiali circa sopravvissuti e non si conosce nemmeno il numero esatto degli operai presenti nella miniera al momento dell'incidente. Intanto, il governo di Dina Boluarte ha espresso le proprie condoglianze attraverso un tweet. "I ministeri dell'Interno e della Difesa hanno lavorato fin dall'inizio di questa tragedia per recuperare e trasferire i corpi", ha scritto la presidenza.

Le morti per soffocamento e ustioni

Il sindaco di Yanaquihua, James Casquino, ha dichiarato alla stampa che la maggior parte dei lavoratori è deceduta per soffocamento e ustioni. Secondo quanto ha riferito, il corto circuito sarebbe stato generato dal crollo di alcune rocce. Le vittime sarebbero state seppellite ad una profondità di circa 100 metri in linea retta. La miniera è gestita da Minera Yanaquihua, azienda che opera da 23 anni ed estrae circa 15.000 once d'oro all'anno. Non è la prima volta che si consumano tragedie simili nel Paese. Solo l'anno scorso, 39 persone sono morte in eventi associati all’attività mineraria, secondo quanto riferito dal Ministero dell'Energia e delle Miniere.