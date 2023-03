Gargano, imbrattata la roccia alle spalle del monolite Pizzomunno

Vandali in azione a Vieste, in provincia di Foggia. La parete rocciosa che si trova alle spalle del Pizzomunno, il monolite che svetta sul lungomare, è stata imbrattata con della vernice spray di colore nero. La denuncia è arrivata da alcuni residenti che hanno postato le immagini sui social. Del caso se ne è occupato immediatamente il Comune che su disposizione del sindaco Giuseppe Nobiletti ha provveduto a ripulire, la notte scorsa, la zona calcarea interessata dall'atto vandalico. Ulteriori interventi di pulitura saranno effettuati nei prossimi giorni per far tornare allo stato originario la falesia.