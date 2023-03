Spagna, frana in una miniera della Catalogna: tre lavoratori morti

Tre persone sono decedute dopo essere rimaste intrappolate a 900 metri di profondità in una miniera della Catalogna, nel Nord-Est della Spagna, a causa di una frana avvenuta nella struttura. Le vittime sono un geologo, un meccanico delle rocce e, probabilmente, un topografo. Stavano effettuando delle prospezioni all'interno della miniera per fare ulteriori progressi. Le operazioni per recuperare i corpi delle vittime sono ancora in corso. La miniera, da cui viene estratto carbonato di potassio, è dell'azienda Iberpotash, e si trova nei pressi della località di Sùria, in provincia di Barcellona. Viene gestita dalla ditta Icl Iberia, una filiale del gruppo Icl che ha sede in Israele.