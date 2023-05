14/14 ©Ansa

Negli ultimi anni Blair lavora a progetti di governance in Africa tra Rwanda, Sierra Leone e Liberia, nel 2017 si oppone alla Brexit. Quest'oggi sarà presente, come tanti altri ex primi ministri, all'incoronazione di Re Carlo III, proprio nel giorno in cui festeggia i suoi 70 anni





