Ucraina, Tony Blair: "Guerra deve finire senza vantaggi per Putin"

"Noi dovremmo preoccuparci di arrivare alla fine del conflitto e l'Italia ha fatto delle proposte al riguardo in questi giorni". Lo ha detto l'ex premier britannico Tony Blair in un'intervista al Corriere della Sera. "Le basi - ha spiegato - devono essere che la Russia non ottenga dei vantaggi da questa aggressione e avere il consenso del popolo ucraino". (GUERRA IN UCRAINA. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - IL RACCONTO DEGLI INVIATI)