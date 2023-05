Usa, North Carolina vieta l'aborto dalla 12esima settimana

Uniche eccezioni in caso di stupro o incesto, per le quali il limite per l'interruzione di gravidanza è esteso a 20 settimane. Per la Casa Bianca, come riferito dalla portavoce Bianca Karine Jean-Pierrei, tratta di un "divieto estremo" ascolta articolo Condividi

Dopo la Florida, anche il North Carolina stabilisce un divieto per l’aborto. Una decisione che il parlamento del Paese statunitense ha preso in tempi da record: solo 24 ore per approvare una legge che vieta l’interruzione di gravidanza dopo la 12esima settimana. Si tratta di un periodo di tempo meno breve rispetto agli altri stati conservatori allo scopo di non creare troppi scontri politici e dissapori nell’opinione pubblica in vista delle elezioni generali. Il governatore dem Roy Cooper ha preannunciato il veto ma i repubblicani hanno una super maggioranza in entrambe le camere e possono quindi ribaltare la sua decisione.

Casa Bianca: "Divieto estremo" Sarebbe un errore considerare la legislazione “meno pericolosa” di quanto non sia in realtà. Così la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre che, dopo aver definito la misura "un divieto estremo", ha aggiunto: "Questa legge renderebbe più difficile per molte donne l'accesso alle cure mediche di cui hanno bisogno". La proposta prevede però alcune eccezioni: ad esempio per i casi di stupro o incesto il limite per l’aborto è esteso fino a 20 settimane di gravidanza. Tuttavia, rende anche più difficile l'accesso in generale, con misure come l'obbligo di consultare un medico di persona 72 ore prima di sottoporsi a un'operazione di aborto. leggi anche Il Papa in Ungheria da Orban: "No a cultura gender, aborto sconfitta"

I casi di Florida e Wyoming Prima del North Carolina, poche settimane fa anche la Florida ha approvato la legge che vieta l'aborto dopo 6 settimane di gravidanza. La legge del paese governato dai repubblicani di Ron DeSantis prevede come uniche eccezioni i casi di stupro, incesto e tratta di esseri umani. In queste circostanze il limite per l'interruzione di gravidanza è esteso a 15 settimane. Un altro stato che ha da poco introdotto una nuova legge in materia di gravidanze e aborti è il Wyoming. Qui il governatore Mark Gordon ha dato il via libera a una legge che vieterà l'uso delle pillole abortive: il Wyoming diventa così il primo stato in Usa a porre il veto su questi farmaci. Contestualmente è stato approvato anche un disegno di legge che limita la maggior parte degli aborti nello Stato tranne, come già visto negli altri stati, nei casi di stupro, incesto o quando la vita della madre è in pericolo.