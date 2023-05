Terremoto di magnitudo 6.3 nel Giappone centrale

La terra torna a tremare in Giappone. Un terremoto di magnitudo 6.4, come indicato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha colpito la regione centrale di Ishikawa. Il sisma è stato registrato alle 14:42 ora locale (7.42 in Italia) a una profondità di 10 chilometri. Al momeno non sono registrati danni o feriti e, secondo l'agenzia meteorologica nipponica, non è stato emesso alcun allarme tsunami.