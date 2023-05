Strage Belgrado, 3 giorni di lutto. Arrestati genitori del baby killer

Sono stati arreatati i genitori di Kosta Kecmanovic, lo studente 13enne che ha aperto il fuoco all’interno dell’istituto che frequenta e ha ucciso almeno nove persone. Le vittime sono otto allievi e un guardiano. Feriti altri sei studenti e un insegnante, alcuni in modo grave. L’arma con cui il ragazzo ha sparato, dicono gli inquirenti, appartiene a suo padre. E il padre è finito in manette: l'adolescente conosceva il codice della cassetta di sicurezza in cui metteva le armi. Come detto, anche la madre del 13enne è stata arrestata. Dalle prime indagini il ragazzo aveva in una borsa una pistola da 9mm, un'altra di piccolo calibro e una bottiglia molotov. Sembrerebbe poi che il padre fosse solito portare il figlio al poligono di tiro. In memoria delle nove vittime il governo serbo ha proclamato tre giorni di lutto nazionale, dal cinque al sette maggio (QUELLO CHE ERA ACCADUTO AD AMBURGO - LA SPARATORIA IN TEXAS).