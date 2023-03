Germania, morti e feriti ad Amburgo dopo sparatoria in una chiesa

Una serie di colpi di arma da fuoco sono stati esplosi intorno alle 21 nella città tedesca, in una Sala del Regno dei Testimoni di Geova, nel quartiere di Alsterdorf. La polizia ha confermato che alcune persone, almeno sette secondo i media, sono rimaste uccise e altre ferite. Tra i morti c'è anche l'attentatore, hanno riferito le autorità. "Non ci sono indizi che vi siano persone in fuga", ha detto un portavoce della polizia. Le forze dell'ordine hanno chiesto ai residenti di restare chiusi in casa