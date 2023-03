Tel Aviv, sparatoria in centro città. I media parlano di “attentato"

Sparatoria nel centro di Tel Aviv. I media israeliani parlano di "un attentato terroristico". L'attentatore è stato ucciso dopo essere stato intercettato da due agenti di sicurezza . Lo ha detto il capo della polizia della città. Tre persone sono rimaste ferite, di cui due sembrano gravi, e sono state curate dai servizi di emergenza, ha detto il servizio di ambulanze israeliano, poiché le riprese televisive hanno mostrato un gran numero di poliziotti e operatori sanitari sulla scena. Non si hanno informazioni dettagliate sulle circostanze della sparatoria, avvenuta in un giorno di proteste diffuse contro la prevista revisione del sistema giudiziario da parte del governo e l'acuirsi della tensione in Cisgiordania.