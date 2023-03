Netanyahu a Roma, venerdì l'incontro con Meloni e Urso

Sarà oggi a Roma Benjamin Netanyahu, primo ministro di Israele. In un’intervista a Repubblica Netanyahu dice di non essere preoccupato per le critiche al suo operato nel Paese e chiede all’Italia e a Giorgia Meloni di riconoscere Gerusalemme come capitale. "È ora che Roma riconosca Gerusalemme, nostra capitale da tremila anni. Proprio in ragione della tradizione così forte e antica fra Roma e Gerusalemme. Come hanno fatto gli Stati Uniti con un gesto di grande amicizia", le sue parole. Nelle ultime nove settimane in Israele si protesta per la sua riforma sulla giustizia: "Dimostrano quanto è solida la nostra democrazia. Perché nella popolazione è molto forte la richiesta di riequilibrare la bilancia dei poteri fra esecutivo, legislativo e giudiziario. Il problema nasce dal fatto che il potere giudiziario ha avuto un iperattivismo e ha poteri straordinari, che sbilanciano questo equilibrio. Dunque, bisogna intervenire con una riforma. Il potere giudiziario deve essere indipendente, non onnipotente. Questa è la sostanza del dibattito. Le proteste sono parte naturale di questo confronto ma credo che le supereremo".