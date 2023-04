Sparatoria in Texas, 5 vittime tra cui bimbo di 8 anni. Killer in fuga

Cinque persone, tra cui un bambino di otto anni, sono state uccise in una sparatoria avvenuta nella contea di San Jacinto, nel Texas. A quanto si è appreso, sono state colpite da un killer che imbracciava un fucile automatico del tipo Ar-15 mentre erano all'interno di un'abitazione. Quattro delle delle vittime sono morte sul colpo mentre una quinta è deceduta dopo il ricovero in ospedale. Almeno altre tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale.

Killer in fuga

Secondo quanto riferito dallo sceriffo di Cleveland, le autorità hanno ricevuto una chiamata "in riferimento a una molestia" e al loro arrivo hanno scoperto diversi cadaveri intorno alla residenza dove al momento della sparatoria c'erano dieci persone. Il killer, secondo quanto ha reso noto l'ufficio dello sceriffo di Cleveland, è in fuga e sarebbe sotto l'effetto di alcol o droga. È stato anche diffuso un suo identikit, che lo descrive come un ispanico, alto circa un metro e 75, con capelli corti neri, un paio di jeans, maglietta nera e scarponi da lavoro. La cittadinanza è stata esortata a rimanere a casa fino a quando non si sarà conclusa l'emergenza. A parte l'identikit, la polizia non ha fornito indicazioni sull'identità dell'aggressore e sulla sua eventuale relazione con le vittime.